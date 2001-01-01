Врачи
Захарчук Наталья Владимировна
6.0
0
Кардиолог
Кардиолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2001 г. окончания
Ординатуру по терапии на базе ВГМУ
Опыт работы
Врач-кардиолог, ГКБ №1, 2004-2010 гг.
Доцент кафедры госпитальной терапии и инструментальной диагностики при ТГМУ, с 2010 г. по настоящее время
Врач-кардиолог, МЦ Санас
Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 50
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
