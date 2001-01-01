  1. Главная
Захарчук Наталья Владимировна
6.0
0

Захарчук Наталья Владимировна

Кардиолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2001 г. окончания
  • Ординатуру по терапии на базе ВГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-кардиолог, ГКБ №1, 2004-2010 гг.
  • Доцент кафедры госпитальной терапии и инструментальной диагностики при ТГМУ, с 2010 г. по настоящее время
  • Врач-кардиолог, МЦ Санас
Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 50
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
