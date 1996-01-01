Врачи
Загрядская Людмила Владимировна
6.0
0
Загрядская Людмила Владимировна
Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1996 г. окончания
Интернатура по специальности "Педиатрия", 1996-1997 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
