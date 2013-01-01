Заграй Лариса Михайловна (запись на ЭКГ)

  1. Главная
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики, Медицинская сестра (брат)
Стаж 34 года
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Консультация взрослых
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
По запросу
