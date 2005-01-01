  1. Главная
Загоруйко Дарья Владимировна
Загоруйко Дарья Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, зубной врач, 2002 – 2005 гг.
  • Владивостокский государственный медицинский университет, врач стоматолог-терапевт, 2006 – 2012 гг.
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, стоматология детская, 2013 – 2014 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Участие в авторском семинаре профессора Хомадеевой А.Н. «Особенности планирования лечения кариеса у детей раннего возраста (до 3 лет)», 2013 г.
  • Сертификаты: Обработка корневого канала при помощи системы M+WO, Reciproc.
  • Пошаговая обтурация канала методом вертикальной конденсации в модифицированной технике “непрерывной волны” с использованием системы Bee Fill 2in1. Необходимость использования ультразвука и микроскопа в эндодонтии, 2013 г.
Участие в ассоциациях
  • Регулярное участие в различных российских и международных мероприятиях по терапевтической стоматологии
Опыт работы
  • Врач стоматолог в клинике «ИМПЛАНТС», c 2005 г. по 2024г.
Адреса и стоимость приёма
Premiera
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 32В
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
