Загляда Светлана Юрьевна

ВГМИ, педиатрический факультет (с отличием), 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
КПК « Новое в охране зрения детей» «Методы лазеротерапии в офтальмологии», г. Москва, 1996 г.
КПК «Рефлексология, гомеопатия и физические методы лечения в офтальмологии», г. Москва, 2000 г.
«Избранные вопросы офтальмологии», г. Красноярск, 2002 г.
КПК «Контактная коррекция зрения. Оптометрия», г. Москва, 2003 г.
"Контактная коррекция зрения. Оптометрия", РГМУ г. Москва, 2003 г.
КПК «Новые методы диагностики и лечения в офтальмологии. Физиотерапия в офтальмологии» 2006 г.
КПК « Актуальные вопросы детской офтальмологии», г. Москва, 2006 г.
КПК «Офтальмология» , г. Красноярск, 2007 г.
Курс обучения методам Электрофизиологической диагностики зрительного анализатора и лечебной электростимуляции сетчаки и зрительного нерва с использованием офтальмостимулятора ЭСОМ, а так же методам магнитной, лазерной и хроматерапии и программным методам диагностики состояния зрительной системы и лечения амблиопии и косоглазия, г. Уфа, 2010 г.
КПК « Ультразвуковые методы исследования в офтальмологии», г. Москва, 2013 г.
КПК « Патология бинокулярного зрения и другие вопросы офтальмологии», г. Красноярск, 2012 г.
Еще 8
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Клиническая интернатура, БСМЧ Рыбаков, 1985 - 1986 гг.
Детский врач-офтальмолог, детское глазное отделение БМСЧ Рыбаков, 1986 - 1989 гг.
Клиническая ординатура на кафедре офтальмологии ВГМИ, 1989 - 1991 гг.
Детский врач-офтальмолог, детское глазное отделение БМСЧ Рыбаков, 1991 - 1995 гг.
Врач-офтальмолог, городской центр охраны здоровья детей, 1995 - 2001 гг.
Детский врач-офтальмолог, "Клинико-диагностический центр г. Владивостока", 2001 - 2012 гг.
Детский врач-офтальмолог, ООО «Приморский центр Лазерной коррекции зрения и микрохирургии глаза», 2012 - 2013 гг.
