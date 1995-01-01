  1. Главная
Загляда Светлана Юрьевна
9.5
12

Окулист (офтальмолог)
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, педиатрический факультет (с отличием), 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • КПК « Новое в охране зрения детей» «Методы лазеротерапии в офтальмологии», г. Москва, 1996 г.
  • КПК «Рефлексология, гомеопатия и физические методы лечения в офтальмологии», г. Москва, 2000 г.
  • «Избранные вопросы офтальмологии», г. Красноярск, 2002 г.
Опыт работы
  • Клиническая интернатура, БСМЧ Рыбаков, 1985 - 1986 гг.
  • Детский врач-офтальмолог, детское глазное отделение БМСЧ Рыбаков, 1986 - 1989 гг.
  • Клиническая ординатура на кафедре офтальмологии ВГМИ, 1989 - 1991 гг.
Адреса и стоимость приёма
12 отзывов

