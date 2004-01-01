  1. Главная
Задорожная Ирина Николаевна
8.6
8

Задорожная Ирина Николаевна

УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Акушерство и гинекология, 1978-1984 гг.
  • Интернатура по акушерсту и гинекологии 1984-1985гг. Владивостокский Государственный медицинский институт.
  • Клиническая ординатура по акушерству и гинекологии, ВГМУ, 1988-1990 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Диагностика и лечение злокачественных новообразований женской половой сферы", (ТУ), Иркутский ГИДУВ
  • "Клиника и лечение рака важнейших локализаций" (ТУ), "Кольпоскопия", Ленинградский ГИДУВ, 1987 г.
  • "Профессиональные заболевания у рабочих промышленных предприятий", 1999 г.
Участие в ассоциациях
  • Член ассоциации гинекологов-эндокринологов
  • Постоянный участник ежегодных Всероссийских форумов "Мать и дитя"
  • Постоянный участник информационных образовательных проектов он-лайн по гинекологии, эндокринологии, андрологии
Опыт работы
  • Врач акушер-гинеколог, ЦРБ г. Большой Камень, 1984 - 1986 гг.
  • Врач акушер-гинеколог, ГКБ г. Шкотово-17, 1986 - 1988 гг.
  • Врач онкогинеколог, Приморский краевой онкодиспансер, 1989 - 1991 гг.
Адреса и стоимость приёма
Доверие
ул. Кирова, 25Г
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
Клиника Профессора Преображенского
ул. Пушкинская, 8
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
