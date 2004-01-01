Задорожная Ирина Николаевна
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Осуществляет диагностику и лечение эндокринных заболеваний в гинекологии. Диагностика и лечение бесплодия в браке. Диагностика патологии эндометрия; аспирационная биопсия эндометрия, раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала, полости матки, полип эндометрия. Консультирование по вопросам контрацепции. Введение и извлечение внутренних систем. Диагностика патологии шейки матки. Кольпоскопия. Лечение патологии шейки методом радиоволновой хирургии. Диагностика и лечение воспалительных заболеваний органов малого таза. Диагностика и лечение заболеваний передаваемых половым путем. УЗИ диагностика в гинекологии.
Адреса и стоимость приёма
ул. Кирова, 25Г
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
ул. Пушкинская, 8
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
