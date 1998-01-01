Юзеева Наталья Борисовна
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Производит контактную коррекцию зрения, электрофизиологическую диагностику состояния зрительного анализатора. Занимается лечебной электростимуляцией сетчатки глаза и зрительного нерва. Обладает методами магнитной и лазерной терапии. Лечит амблиопию и косоглазие. Диагностирует состояние зрительной системы: компьютерная периметрия, фотография глазного дна при помощи ретинальной камеры, оптическая когерентная томография сетчатки и диска зрительного нерва.
