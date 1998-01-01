  1. Главная
Юзеева Наталья Борисовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, "Педиатрия" , 1996 г. окончания
  • Интернатура "Педиатрия" в Пограничной ЦРБ Приморского края, 1996 - 1998 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка: "Офтальмология", ВГМУ, 1998 г.
  • Сертификационный цикл: "Актуальные вопросы офтальмологии", ВГМУ, 2003 г.
  • Тематическое усовершенствование: "Избранные вопросы онкологии", ВГМУ, 2003 г.
Опыт работы
  • Врач-офтальмолог, МУЗ Пограничная ЦРБ, 1998 - 2008 гг.
  • Врач-офтальмолог, ООО "Ультрадент", 2009 г. - настоящее время
  • Врач-офтальмолог, Медицинский Центр "ДиаМед", 2009 г. - настоящее время
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
ул. Адмирала Горшкова, 67
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Консультация детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
