Юровская Дарья Петровна
6.5
4

Юровская Дарья Петровна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж не указан
Образование
  • ТГМУ по специальности Лечебное дело, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПК по специальности «Дерматовенерология», 2015 - 2016 гг.
  • ПК по специальности «Косметология» на факультете повышения квалификации медицинских работников Медицинского института РУДН, 2017 г.
  • ПК по программе дополнительного профессионального образования «Трихология. Диагностика и лечение заболеваний волос. Избранные методы восточной медицины» в Институте восточной медицины РУДН, 2017 г.
Участие в ассоциациях
  • Член Общества Союза Трихологов
Опыт работы
  • Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, Профессорская клиника Юцковских, 2016 - 2018 гг.
  • Врач-косметолог, трихолог, клиника «Посольство красоты», с 2018 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Центр здоровья волос и кожи
пр-т Народный, 27
Консультация взрослых
Трихолог
1500 р
