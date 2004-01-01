Врачи
Юркасова Лариса Николаевна
6.0
0
Юркасова Лариса Николаевна
Психиатр-нарколог
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Психиатрия-наркология", 2010 г.
Тематическое усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Нерчинская, 42
