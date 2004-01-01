  1. Главная
Юркасова Лариса Николаевна
Юркасова Лариса Николаевна

Психиатр-нарколог
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Психиатрия-наркология", 2010 г.
  • Тематическое усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Нерчинская, 42
