  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Юринов Юрий Евгеньевич
Юринов Юрий Евгеньевич
6.0
0

Юринов Юрий Евгеньевич

Хирург, Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Лечебно-диагностический центр МГУ им. адмирала Г. И. Невельского
ул. Станюковича, 60А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи