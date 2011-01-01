  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Юричева Светлана Васильевна
Юричева Светлана Васильевна
6.2
4

Юричева Светлана Васильевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1985 окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Офтальмология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи