  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Юхта Елена Александровна
Юхта Елена Александровна
6.0
0

Юхта Елена Александровна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Бийское медицинское училище, Стоматологический факультет, 1971 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
Владивосток, ул. Светланская, 131
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи