Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Юхта Елена Александровна
6.0
0
Юхта Елена Александровна
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Бийское медицинское училище, Стоматологический факультет, 1971 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
Владивосток, ул. Светланская, 131
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Северинец
Татьяна Александровна
Стоматолог-гигиенист
6.2
1
Записаться
Цатурова
Евгения Германовна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-гигиенист
8.4
8
Записаться
Федосеенко
Светлана Владимировна
Стоматолог-гигиенист
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...