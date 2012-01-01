Врачи
Юхименко Аркадий Валерьевич
Юхименко Аркадий Валерьевич
Главный врач
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2012 г.
Тематическое усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2012 г.
Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2012 г.
Общее усовершенствование "Психотерапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
