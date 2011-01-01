Врачи
Владивостока
Южакова Ольга Викторовна
6.0
0
Южакова Ольга Викторовна
Психиатр-нарколог
,
Зав. отделением
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2011, 2012 гг.
Общее усовершенствование "Психотерапия", 2014 г.
Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Нерчинская, 42
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
Зав. отделением
По запросу
0 отзывов
