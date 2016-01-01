  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Юденкова Наталья Ивановна
Юденкова Наталья Ивановна
5.7
1

Юденкова Наталья Ивановна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи