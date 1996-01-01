Юцковский Александр Дмитриевич
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Диагностика любых дерматозов, ИППП с применением современных методов функциональных и структурно - функциональных методов, использование в общей и местной терапии современных препаратов на принципах доказательной медицины. Авторские методики по лечению грибковых поражений, хронических дерматозов.
Адреса и стоимость приёма
ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Первичный приём детей
Дерматовенеролог
По запросу
