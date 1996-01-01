  1. Главная
Юцковский Александр Дмитриевич
6.0
0

Юцковский Александр Дмитриевич

Дерматовенеролог
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Запорожский медицинский университет, Лечебное дело, 1970 г. окончания
  • Запорожский медицинский университет, врач дерматовенеролог", 1971 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Дерматовенерология" 1996, 2002, 2007, 2012 гг.
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник Российских и международных конференций по дерматовенерологии и косметологии
  • Неоднократное участие в благотворительных акциях
Опыт работы
  • Врач-дерматовенеролог, Областной кожно-венерологический диспансер, г. Запорожье, 1970 - 1976 гг.
  • Начальник научно-исследовательского сектора, Запорожский медицинского институт, 1976 - 1983 гг.
  • Врач-дерматовенеролог, Областной кожно-венерологический диспансер, г. Запорожье, 1983 - 1984 гг.
Адреса и стоимость приёма
Профессорская клиника Юцковских
ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Первичный приём детей
Дерматовенеролог
По запросу
