  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Юцковская Яна Александровна
Юцковская Яна Александровна
9.2
0

Юцковская Яна Александровна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог, Главный врач
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Запорожский медицинский институт, Лечебное дело, 1994 г. окончания
  • Аспирантура, Патологическая физиология, ВГМИ, 1994 - 1997 гг.
  • ВГМУ, профессиональная подготовка "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2009 г. окончания
Еще 2
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Дерматовенерология", 2000, 2005, 2006, 2010, 2015 гг.
  • Тематическое усовершенствование "Избранные вопросы дерматологии и венерологии", 2000 г.
  • Общее усовершенствование "Дерматовенерология", г. Москва, 2003 г.
Еще 7
Участие в ассоциациях
  • Президент Ассоциации специалистов гендерной медицины
  • Руководитель авторского обучающего проекта "Школа профессора Юцковской"
  • Обладатель почетного звания "Основатель научной школы" Российской академии естественных наук
Еще 1
Опыт работы
  • Ассистент кафедры профессиональных болезней, Владивостокский государственный медицинский университет, 1997 - 2001 гг.
  • Доцент кафедры профессиональных болезней, Владивостокский государственный медицинский университет, 2001 - 2003 гг.
  • Доцент кафедры афедры дерматовенерологии, Владивостокский государственный медицинский университет, 2003 - 2005 гг.
Еще 3
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Профессорская клиника Юцковских
ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи