Яворская Татьяна Никитична
5.7
1
Яворская Татьяна Никитична
Терапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
1 отзыв
