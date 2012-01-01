  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ящук Екатерина Ивановна
Ящук Екатерина Ивановна
6.0
0

Ящук Екатерина Ивановна

Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "ЛФК и спортивная медицина", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Калинина, 78
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи