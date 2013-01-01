Врачи
Ярулина Татьяна Александровна
6.6
2
Ярулина Татьяна Александровна
Нейрохирург
,
Врач ЛФК
,
Реабилитолог
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет. Врач по специальности "Лечебное дело", г. Владивосток, 2013 г.
ISPN, Международное общество по детской нейрохирургии при поддержке Института Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко в России. "Неонатальная нейрохирургия", г. Москва, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
3000 р
Реабилитолог
3500 р
Врач ЛФК
3500 р
2 отзыва
Загрузка комментариев...