  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ярулина Татьяна Александровна
Ярулина Татьяна Александровна
6.6
2

Ярулина Татьяна Александровна

Нейрохирург, Врач ЛФК, Реабилитолог
Стаж 12 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет. Врач по специальности "Лечебное дело", г. Владивосток, 2013 г.
  • ISPN, Международное общество по детской нейрохирургии при поддержке Института Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко в России. "Неонатальная нейрохирургия", г. Москва, 2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
3000 р
Реабилитолог
3500 р
Врач ЛФК
3500 р
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи