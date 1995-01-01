Врачи
Яровенко Даниил Евгеньевич
Яровенко Даниил Евгеньевич
Главный врач
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
