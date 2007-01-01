  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ярова Инна Викторовна
Ярова Инна Викторовна
6.2
1

Ярова Инна Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, 2007 г. окончания
  • Интернатура «Клиника доктора Елистратова», 2007 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • «Клиника доктора Елистратова»
  • Клиника «ДЭМ Оптик»
  • Стоматолог-терапевт, ООО «ДенТАС»
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ДенТас
пр-т Народный, 11В
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи