Ярмолюк Виктория Сергеевна
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Имеет большой опыт работы по следующим направлениям: «Детская подростковая гинекология», «Гинекологическая эндокринология», «Контрацепция», «Планирование семьи по вопросам бесплодного брака»
Адреса и стоимость приёма
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Первичный приём детей
Акушер-гинеколог
По запросу
