  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ярмолюк Виктория Сергеевна
Ярмолюк Виктория Сергеевна
6.1
4

Ярмолюк Виктория Сергеевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1993 г. окончания
  • Клиническая интернатура по акушерству и гинекологии , ВГМУ,1994 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курс повышения квалификации по ТУ «Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста»
  • Курс повышения квалификации по СЦ «Избранные вопросы акушерства и гинекологии с эндокринологией»
  • Курс повышения квалификации по специализации «Гинекологическая эндокринология»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Первичный приём детей
Акушер-гинеколог
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи