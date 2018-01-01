Врачи
Япарова Ольга Петровна
5.7
1
Япарова Ольга Петровна
Зубной врач
Стаж 37 лет
Информация о враче
Образование
В 1986 окончила Владивостокское базовое медицинское училище, присвоена квалификация «Зубной врач»
Курсы повышения квалификации
«Стоматологическая помощь населению» в марте 2018 года в Тихоокеанском государственном медицинском университете
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Ультрадент
ул. Борисенко, 4
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
1 отзыв
