Япарова Ольга Петровна
5.7
1

Япарова Ольга Петровна

Зубной врач
Стаж 37 лет
Информация о враче
Образование
  • В 1986 окончила Владивостокское базовое медицинское училище, присвоена квалификация «Зубной врач»
Курсы повышения квалификации
  • «Стоматологическая помощь населению» в марте 2018 года в Тихоокеанском государственном медицинском университете
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Ультрадент
ул. Борисенко, 4
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
1 отзыв

