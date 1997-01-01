  1. Главная
6.0
0

Ямкач Ирина Петровна

Педиатр
Стаж 25 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", 2000-2001 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
