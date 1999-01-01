  1. Главная
Ямалеева Ольга Ивановна
6.6
2

Ямалеева Ольга Ивановна

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Неврология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
2 отзыва

