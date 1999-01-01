Врачи
Ямалеева Ольга Ивановна
Ямалеева Ольга Ивановна
Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Неврология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2 отзыва
