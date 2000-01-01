  1. Главная
Якушина Мария Александровна
Гастроэнтеролог, Терапевт, Профпатолог
Стаж 21 год
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
  • Клиническая интернатура по терапии, ВГМУ, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПП "Профпатология", ВГМУ, 2011 г.
  • СЦ "Терапия", РУДН, Москва, 2014 г.
  • ПП "Гастроэнтерология", ТГМУ, 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1700 р
Гастроэнтеролог
2000 р
Профпатолог
По запросу
5 отзывов

