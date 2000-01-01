Врачи
Якушина Мария Александровна
7.4
5
Якушина Мария Александровна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
,
Профпатолог
Стаж 21 год
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Клиническая интернатура по терапии, ВГМУ, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
ПП "Профпатология", ВГМУ, 2011 г.
СЦ "Терапия", РУДН, Москва, 2014 г.
ПП "Гастроэнтерология", ТГМУ, 2015 г.
СЦ "Гастроэнтерология", ТГМУ, 2015 г.
СЦ "Профпатология", ТГМУ, 2016 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1700 р
Гастроэнтеролог
2000 р
Профпатолог
По запросу
5 отзывов
