Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Якунин Андрей Сергеевич
7.2
5
Якунин Андрей Сергеевич
Лор (оториноларинголог)
,
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
29.06.2022 Врач-лечебник
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
5 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Соколова
Екатерина Николаевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Павлуш
Дмитрий Георгиевич
Лор (оториноларинголог)
7.8
6
Записаться
Ткаченко
Ирина Владимировна
Гематолог
,
Лор (оториноларинголог)
,
Педиатр
7.5
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...