Якухная Ольга Васильевна
Стаж 35 лет
В стоматологии с 1989 г., сертифицированный специалист.Регулярно обучается и повышает квалификацию, участвует в семинарах и курсах по различным видам стоматологической деятельности. Владеет всеми современными методами терапевтического лечения, эндодонтического лечения и пломбирования корневых каналов. Квалифицированно и качественно проводит ортопедическое лечение. Отлично решает сложные эстетические вопросы в зубопротезировании.
Адреса и стоимость приёма
ул. Нахимова, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог
По запросу
