6.2
1

Якухная Ольга Васильевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 35 лет
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • "Современная эстетическая реставрация"
  • "Современные тенденции в стоматологии"
  • "Современные методы ортопедического лечения в клинической стоматологии"
Еще 3
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ГалаДентис
ул. Нахимова, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог
По запросу
