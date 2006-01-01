Врачи
Якшевич Евгения Анатольевна
6.0
0
Якшевич Евгения Анатольевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
Стоматологический факультет, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Семинар доктора Шпак Т.А. «Современные аспекты эндодонтии», г. Санкт-Петербург, 2007 г.
Семинары доктора Шеплеева Б.В., Мелешко Н.Н. «Малоиновационные технологии в стоматологии», «Увеличение в эндодонтии. Восстановление передней группы зубов», г. Новосибирск, 2008 г.
Семинары доктора Корытнюк А.Я. «Эндодонтическая и постэндодонтическая реабилитация зубов», «Непрямые реставрации», г. Киев, 2008 г.
Семинар доктора Корытнюк А.Я. «Заболевание пародонта, эффективная клиническая тактика, алгоритмы и выбор схемы лечения», г. Киев, 2008 г.
Повышение квалификации в ГОУДПО «Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения» по программе «Стоматология терапевтическая», г. Хабаровск, 2009 г.
Семинар доктора Салова А.В. «Современный подход к эстетической реставрации фронтальной и жевательной групп зубов», г.Санкт-Петербург, 2009 г.
Семинар к.м.н. Николаева А.И. «Медико-технологический алгоритм эстетической реставрации зубов композитными материалами», 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Ортодонтикс групп
ул. Станюковича, 52
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
