  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Якшевич Евгения Анатольевна
Якшевич Евгения Анатольевна
6.0
0

Якшевич Евгения Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Стоматологический факультет, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Семинар доктора Шпак Т.А. «Современные аспекты эндодонтии», г. Санкт-Петербург, 2007 г.
  • Семинары доктора Шеплеева Б.В., Мелешко Н.Н. «Малоиновационные технологии в стоматологии», «Увеличение в эндодонтии. Восстановление передней группы зубов», г. Новосибирск, 2008 г.
  • Семинары доктора Корытнюк А.Я. «Эндодонтическая и постэндодонтическая реабилитация зубов», «Непрямые реставрации», г. Киев, 2008 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Ортодонтикс групп
ул. Станюковича, 52
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи