Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Яковлева Юлия Александровна
6.0
0
Яковлева Юлия Александровна
Стоматолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
Владивосток, ул. Гамарника, 21
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пилатова
Оксана Андреевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
5.7
1
Записаться
Петрова
Виктория Вячеславовна
Стоматолог
7.5
5
Записаться
Евсеева (Михайлюк)
Марина Сергеевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
8.1
9
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...