Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Яковлева Валерия Юрьевна
5.7
1
Яковлева Валерия Юрьевна
Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. Адмирала Кузнецова, 64А
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Дылдина
Ирина Витальевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Зубной врач
6.0
0
Записаться
Дурапова
Валентина Кузьминична
Зубной врач
7.8
6
Записаться
Ведюн
Юлия Владимировна
Зубной врач
7.2
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...