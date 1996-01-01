Врачи
Яковлев Михаил Анатольевич
6.0
0
Фтизиатр
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Фтизиатрия", ТГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-фтизиатр, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Южно-Уральская, 16
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
0 отзывов
