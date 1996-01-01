  1. Главная
Яковлев Михаил Анатольевич
6.0
0

Фтизиатр

Фтизиатр
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Фтизиатрия", ТГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-фтизиатр, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Южно-Уральская, 16
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
0 отзывов

