Яковенко Надежда Николаевна
7.0
4
Яковенко Надежда Николаевна
Гинеколог
,
УЗИ-специалист
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Целиноградский ГМИ, 1980 г. окончания
Интернатура по акушерству-гинекологии, 1982 г.
Интернатура по ультразвуковой диагностики, 2001 г.
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Член Ассоциации гинекологов-эндокринологов России
Опыт работы
Акушер-гинеколог, Клинический роддом №5, 1982 - 1983 гг.
Врач-гинеколог, Поликлиника ТОФ №121, 1986-2001гг.
Врач ультразвуковой диагностики, Океанский военный санаторий, 2001-2012 гг.
Врач-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики, МЦ Санас, с 2003 г. по настощее время
Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Русская, 76
Первичный приём взрослых
Гинеколог
УЗИ-специалист
4 отзыва
Запись по телефону
