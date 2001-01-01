  1. Главная
Яковенко Надежда Николаевна
7.0
4

Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Целиноградский ГМИ, 1980 г. окончания
  • Интернатура по акушерству-гинекологии, 1982 г.
  • Интернатура по ультразвуковой диагностики, 2001 г.
Участие в ассоциациях
  • Член Ассоциации гинекологов-эндокринологов России
Опыт работы
  • Акушер-гинеколог, Клинический роддом №5, 1982 - 1983 гг.
  • Врач-гинеколог, Поликлиника ТОФ №121, 1986-2001гг.
  • Врач ультразвуковой диагностики, Океанский военный санаторий, 2001-2012 гг.
Еще 1
Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Русская, 76
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
