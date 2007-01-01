  1. Главная
Яковенко Максим Петрович
6.6
2

Яковенко Максим Петрович

Заместитель главного врача, Анестезиолог-альголог
Стаж 18 лет
Образование
  • Саратовский Военно-медицинский институт. «Анестезиология, реаниматология», 2007 г.
  • ГОУ ВПО ТГМУ Минздрава России. «Общественное здоровье и здравоохранение», 2016 г.
  • ГОУ ВПО ТГМУ Минздрава России. «Ультразвуковая диагностика», 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Samsung Medical Hospital" (Южная Корея). Двухмесячное обучение по теме "Interventional Pain Management", 2012 г.
  • Клиника лечения боли «МЕДИКА» (г. Санкт Петербург). Участник IV международного семинара «Интервенционные методы лечения хронической боли», 2015 г.
  • "Yokohama" (Япония). Участник конференции 16 s "World Congress on pain IASP", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Клиника лечения боли
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-альголог
По запросу
