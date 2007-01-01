Яковенко Максим Петрович

Интервенционное лечение острой и хронической боли под контролем УЗИ (Лечебные блокады, PRP- терапия), применение методов абляции (Это метод лечения, позволяющий добиться исключения или снижения болевого синдрома даже в самых тяжелых формах. В результате происходит обратимое повреждение нервной ткани, следствием чего является исчезновение боли. Эффект процедуры стойкий - от многих месяцев до нескольких лет)