Яковенко Елена Сергеевна
6.3
1

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 30 лет
Информация о враче
Образование

Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях
  • Член Общества Эстетической медицины
Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
1 отзыв

