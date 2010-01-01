  1. Главная
Яковченко Жанна Александровна
6.0
0

Яковченко Жанна Александровна

Терапевт
Стаж 49 лет
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Терапия", 2010 г.
  • Тематическое усовершенствование "Терапия", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
