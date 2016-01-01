Врачи
Якимович Эдвард Робертович
9.6
13
Якимович Эдвард Робертович
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ТГМУ, 2015 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Курс "Эндоскопическая риносинусохирургия", г.Казань, 2016 г.
Курс "Современные подходы к лечению воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
13 отзывов
