  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Якимович Эдвард Робертович
Якимович Эдвард Робертович
9.6
13

Якимович Эдвард Робертович

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2015 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Курс "Эндоскопическая риносинусохирургия", г.Казань, 2016 г.
  • Курс "Современные подходы к лечению воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
13 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи