Якименко Вадим Анатольевич
5.5
10

Якименко Вадим Анатольевич

Нейрохирург
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-нейрохирург, ККБ, НХО, г. Владивосток, 1987 - 1989 гг.
  • Врач-нейрохирург, ДКБ, детское НХО, г. Владивосток, 1989 - 1991 гг.
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
Первичный приём детей
Нейрохирург
По запросу
10 отзывов

