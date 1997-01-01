Якименко Вадим Анатольевич
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Имеет награды и поощрения департамента здравоохранения администрации Приморского края. Проходил многочисленные тематические усовершенствования по различным разделам детской и взрослой нейрохирургии с упором на малоинвазивные техники.
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
Первичный приём детей
Нейрохирург
