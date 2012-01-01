Врачи
Якименко Надежда Сергеевна
6.0
0
Якименко Надежда Сергеевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
