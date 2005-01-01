Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Якимчук Руслан Николаевич
6.0
0
Якимчук Руслан Николаевич
Психиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Психиатрия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Романченко
Сергей Анатольевич
Психиатр
8.4
10
Записаться
Сергунин
Сергей Владимирович
Психиатр
6.0
0
Записаться
Алексеева
Елена Владимировна
Нарколог
,
Психиатр
,
Психолог
,
Психотерапевт
10
26
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...