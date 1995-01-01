Врачи
Яценко Светлана Владимировна
Яценко Светлана Владимировна
Невролог (невропатолог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1995 г. окончания
Специализация по неврологии в Санкт-Петербургском институте усовершенствования врачей-экспертов, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Неотложные состояния в неврологии и нейрохирургии", 1995 г.
Общее усовершенствование "Актуальные вопросы профпатологии и избранные вопросы терапии", 1997 г.
Повышение квыалификации с присвоением специальности "Профпатология", 1997 г.
Сертификационный цикл "МСЭ и реабилитация при сосудистых заболеваниях нервной системы", 2002 г.
Повышение квалификации "Организационно-методические основы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов", 2006 г.
Повышение квалификации по теме "Актуальные вопросы неврологии и медико-социальной экспертизы (МСЭ), Санкт-Петербург, присвоение специализации медико-социальная экспертиза", 2012 г.
Мастеркласс "Plasmolifting в неврологии и восстановительной медицине", Аутостимуляция регенеративных процессов (технология Plasmolifting), 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
