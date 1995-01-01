  1. Главная
Яценко Светлана Владимировна
6.3
1

Невролог (невропатолог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1995 г. окончания
  • Специализация по неврологии в Санкт-Петербургском институте усовершенствования врачей-экспертов, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Неотложные состояния в неврологии и нейрохирургии", 1995 г.
  • Общее усовершенствование "Актуальные вопросы профпатологии и избранные вопросы терапии", 1997 г.
  • Повышение квыалификации с присвоением специальности "Профпатология", 1997 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
По запросу
