Яценко Константин Владимирович
5.8
1

Яценко Константин Владимирович

Терапевт
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, «Лечебное дело», 1989 г. окончания
  • ВГМУ , «Функциональная диагностика», 2011 год
Курсы повышения квалификации
  • ВГМУ ОУ «Современные вопросы терапии», г. Владивосток, 2012 г.
Опыт работы
  • Врач выездной бригады, «Станция скорой и неотложной помощи г. Владивостока», 1995 по 2009 гг.
  • Врач-терапевт, «Клинический родильный дом №3 г. Владивостока», 2009 - 2014 гг.
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
1 отзыв

