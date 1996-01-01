Врачи
Ябурова Ирина Олеговна
8.7
10
Ябурова Ирина Олеговна
Гинеколог
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
10 отзывов
