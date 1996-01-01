  1. Главная
Ябурова Ирина Олеговна
8.7
10

Ябурова Ирина Олеговна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
