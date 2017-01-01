  1. Главная
Ябковский Алексей Сергеевич
6.6
2

Ябковский Алексей Сергеевич

Стоматолог
Стаж 6 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, Стоматологический факультет с 2012 по 2017 гг.
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, ординатура по специальности «Стоматология детская» с 2017 по 2019гг.
Курсы повышения квалификации
  • Курс «Лечение пульпитов и периодонтитов в детской стоматологии. Острая боль на детском приеме». Владивосток 2021г (лектор Антонина Гецман)
  • Практический курс «Прямые реставрации жевательной группы зубов» 18 октября 2021 г. Москва (лектор Роман Карпенко)
  • Практический курс «Искусство контактного пункта» 19 октября 2021 г. Москва (лектор Роман Карпенко)
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Детский стоматолог, с 2019 по 2023гг., г, Владивосток, ООО «ДДГ на Светланской 157» (стоматология «Талала»)
  • Детский стоматолог, с 2023 по настоящее время, г. Владивосток, «Доктор Кан»
Адреса и стоимость приёма
Доктор Кан
ул. Енисейская, 23Д кор. 2
Первичный приём детей
Стоматолог
1000 р
Вторичный приём детей
Стоматолог
800 р
