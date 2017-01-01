Ябковский Алексей Сергеевич

Тихоокеанский государственный медицинский университет, Стоматологический факультет с 2012 по 2017 гг.
Тихоокеанский государственный медицинский университет, ординатура по специальности «Стоматология детская» с 2017 по 2019гг.
Курсы повышения квалификации
Курс «Лечение пульпитов и периодонтитов в детской стоматологии. Острая боль на детском приеме». Владивосток 2021г (лектор Антонина Гецман)
Практический курс «Прямые реставрации жевательной группы зубов» 18 октября 2021 г. Москва (лектор Роман Карпенко)
Практический курс «Искусство контактного пункта» 19 октября 2021 г. Москва (лектор Роман Карпенко)
Практический курс «Будни детского стоматолога» 14-15 октября 2021 г. Москва (лектор Киселев Дмитрий)
Курс «Пульпиты и периодонтиты на молочных зубах» 11 июня 2022 г. Владивосток (лектор Ольга Мельникова- Царькова)
Курс «Коронки на молочные зубы» 12 июня 2022 г. (лектор Ольга Мельникова- Царькова)
Практический курс «Актуальные вопросы эндодонтии временных зубов. Современные методы лечения осложненного кариеса. Применение коронок в детской стоматологии. Ноябрь 2019 г. Владивосток (лектор Екатерина Геранина)
Практический курс «Direct posterior. Морфология» 28-29 марта 2023 г., г. Владивосток (лектор Руслан Беретарь)
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Детский стоматолог, с 2019 по 2023гг., г, Владивосток, ООО «ДДГ на Светланской 157» (стоматология «Талала»)
Детский стоматолог, с 2023 по настоящее время, г. Владивосток, «Доктор Кан»
