  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ябковская Галина Аркадьевна
Ябковская Галина Аркадьевна
6.9
3

Ябковская Галина Аркадьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 37 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • С целью постоянного совершенствования своих мануальных навыков и клинического мышления, периодически проходит обучение в ведущих учебных центрах зарубежных стран, в России. Посещает стоматологические семинары и выставки для внедрения в работу современных материалов и методов лечения.
  • Сертификаты: "Художественное моделирование и реставрация зубов"
  • "Факторы, вызывающие постпломбировочную чувствительность и методы их устранения"
Еще 9
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ГалаДентис
ул. Нахимова, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи