Ябковская Галина Аркадьевна
Стаж 37 лет
Сертифицированный специалист. В клинике ведет прием по оказанию терапевтической помощи, парадонтологической помощи. Организует и контролирует работу врачей, разрабатывает и поддерживает стандарты сервисного обслуживания, направленного на комфортное пребывание пациентов в клинике.
Адреса и стоимость приёма
ул. Нахимова, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
