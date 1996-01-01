Врачи
Высотин Александр Анатольевич
Высотин Александр Анатольевич
Психиатр-нарколог
Стаж 25 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Психиатрия", 2013 г.
Сертификат "Психиатрия-наркология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
