  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Высотин Александр Анатольевич
Высотин Александр Анатольевич
6.0
0

Высотин Александр Анатольевич

Психиатр-нарколог
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Психиатрия", 2013 г.
  • Сертификат "Психиатрия-наркология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи