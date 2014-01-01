Врачи
Выдров Александр Иванович
5.7
1
Выдров Александр Иванович
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1972 г. окончания
Интернатура по специальности "Хирургия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Травматология и ортопедия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
