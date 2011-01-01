Врачи
Выхрестюк Михаил Андреевич
Выхрестюк Михаил Андреевич
Педиатр
Стаж 10 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ГОУ ВПО ВГМУ Министерства Здравохранения «Педиатрия», 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, «Фальк», Владивосток
Адреса и стоимость приёма
Пасифик Интернешенл Хоспитал
ул. Запорожская, 77
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
18 отзывов
