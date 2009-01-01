  1. Главная
Выхрестюк Антонина Валерьевна
6.9
3

Акушер-гинеколог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2010 г. окончания
  • ВГМУ, Акушерство и гинекология, 2009-2011 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Ассоциации гинекологов-эндокринологов России
Опыт работы
  • Акушер-гинеколог, Женская консультация ГРД №4, 2012 - 2018 гг.
  • Акушер-гинеколог, Korea Medcenter, 2012 - 2018 гг.
  • Акушер-гинеколог, МЦ Асклепий, с 2018 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
3 отзыва

